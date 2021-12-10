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В Омской области предложили включить северный обход в трассу М-12 Москва — Казань

00:21, 10.12.2021
В Омской области предложили включить северный обход в трассу М-12 Москва — Казань
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Омской области предлагают включить проект строительства северного обхода Омска в трассу М-12 Москва — Казань, сообщил глава региона Александр Бурков.

Четырехполосный объезд призван разгрузить дороги. Его строительство может начаться в 2023 году. По словам Буркова, власти региона обратились к президенту с проьбой о строительстве северного обхода, четырехполосной дороги протяженностью 62 км.

В регионе уже провели изыскательные и предпроектные работы.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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