В Омской области предложили включить северный обход в трассу М-12 Москва — Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Омской области предлагают включить проект строительства северного обхода Омска в трассу М-12 Москва — Казань, сообщил глава региона Александр Бурков.



Четырехполосный объезд призван разгрузить дороги. Его строительство может начаться в 2023 году. По словам Буркова, власти региона обратились к президенту с проьбой о строительстве северного обхода, четырехполосной дороги протяженностью 62 км.

В регионе уже провели изыскательные и предпроектные работы.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко