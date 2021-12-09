Патяшина: привиты 72% татарстанцев — число новых заболевших в республике постепенно снижается

Фото: Максим Платонов (архив)

Рост заболеваемости коронавирусом в России и Татарстане наблюдают уже в течение последних двух месяцев — в октябре и ноябре. Более того, в ноябре цифры заболеваемости превысили октябрьские более чем в два раза.

Лишь в последние две недели в Татарстане отмечают очень хрупкую тенденцию по стабилизации заболеваемости, и снижению числа новых заболевших, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— За последние два месяца максимальный темп прироста заболевших в неделю составлял 38%. К настоящему моменту темп прироста снизился за последние две недели на 5%, и на 8% в последнюю неделю относительно предыдущей. Вместе с тем темп остается достаточно большим, и число заболевших высокое — около 280 новых заболевших появляется ежесуточно. И количество заболевших, и число летальных исходов в РТ — пока очень высокие среди лиц 60+, — отметила она.

В то же время есть и позитивные новости, касающиеся вакцинации. Сегодня Татарстан близятся уже к 80-процентному охвату вакцинацией взрослого населения, привиты уже 72% татарстанцев. Остается привить еще 200 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Однако среди пожилого населения, категория 60+, темпы вакцинации по-прежнему остаются низкими — тогда как доля смертей среди них в три раза выше, чем у обычного взрослого населения. Пока привиты лишь 60% пожилых татарстанцев — резерв для вакцинации «достаточный», резюмировала Патяшина.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 194 зараженных коронавирусом. В общей сложности COVID-19 выявили у 40 044 татарстанцев.



Сергей Афанасьев