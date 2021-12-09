Исследование: в преддверии новогодних праздников в Казани увеличился спрос на имбирные пряники и аренду елок

Фото: Максим Платонов

В преддверии новогодних праздников жители Казани активно готовятся к торжеству и создают атмосферу Нового года. Например, в городе с 15 ноября по 1 декабря по сравнению аналогичным периодом 2020 года спрос на имбирные пряники на заказ вырос на 41%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито. Услуги».

Кроме того, за тот же промежуток времени в сравнении с прошлым годом спрос на аренду пластиковых елок среди казанцев увеличился на 120%. До первого дня зимы посуточная аренда составляла 400 рублей, однако затем возросла в два раза.

Фото: Максим Платонов

Также жители города стали активно арендовать студии и места у фотографов. На последних спрос в конце ноября текущего года увеличился на 44%. В канун праздников начальная цена фотосессии может составлять 5 тысяч рублей за час.

Этой зимой казанцев ожидает насыщенная новогодняя программа. Подробнее о том, где можно отлично провести время с семьей и друзьями, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова