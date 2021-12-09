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Проект реконструкции набережной Кабана отмечен международной премией World Architecture Festival

11:13, 09.12.2021
Проект реконструкции набережной Кабана отмечен международной премией World Architecture Festival
Фото: realnoevremya.ru

Проект реконструкции набережной озера Кабан выиграл премию всемирного фестиваля архитектуры WAF. Об этом сообщила помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Проект выиграл премию World Architecture Festival в категории «Городской ландшафт».

Фото: realnoevremya.ru

За 2021 год в столице Татарстана проведена работа по благоустройству семи общественных пространств.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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