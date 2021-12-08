В Татарстане берег Волги освободят от 100 га опасного канализационного ила

До конца года в Казани начнут рекультивировать иловые поля очистных сооружений канализации, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.



Работы должны завершить в 2024 году. Общая стоимость проекта оценивается в более чем 8,1 млрд рублей. Из федерального бюджета в этом году на эти цели поступило 548 млн.

Иловые поля очистных сооружений Казани работают с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. За это время заполнение иловых полей превысило проектную мощность.

Согласно данным проведенной в 2020 году экспертизы, в иловом осадке имеется высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов. В некоторых картах отмечается превышение допустимых концентраций тяжелых металлов. Все это представляет угрозу для реки и окружающей среды.

Пилотный проект в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» поможет закрыть эту экологическую проблему.

Маргарита Головатенко