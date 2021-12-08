С начала года в Казани вырос спрос на покупку торговых площадей

Фото: Ринат Назметдинов

В России восстанавливается спрос на торговые площади. Например, в Казани с начала года спрос на покупку торговых площадей вырос на 3%. К такому выводу пришли эксперты портала «Авито. Недвижимость».

В столице Татарстана средняя стоимость торговых помещений составляет 108,6 тысячи рублей за «квадрат», а их аренда приблизилась к отметке в 1 тысячу рублей. Средняя площадь торговых объектов, выставленных на продажу, составляет 109 кв. м, а предназначенных для аренды помещений — 60 кв. м.

Фото: Максим Платонов

Недавно эксперты портала «Авито. Недвижимость» привели данные, согласно которым казанцы стали в 1,7 раза чаще интересоваться машино-местами. В городе средняя цена гаража составила 330 тысяч рублей, машино-места — 480 тысяч.

Диана Жиленкова