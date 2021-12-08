Каждый седьмой управленец Казани считает дефицит айтишников серьезной проблемой для бизнеса

Фото: Максим Платонов

Нехватка айтишников стала заметнее в последние годы

В последние два года на российском рынке стал заметен дефицит специалистов в сфере информационных технологий. На нехватку ИT-кадров в первую очередь обратили внимание работодатели, некоторые из которых сочли сложившуюся ситуацию настоящей проблемой для бизнеса.



В столице Татарстана большинство управленцев уже обратили внимание на тенденцию к уменьшению ИТ-специалистов — ее заметили 39% опрошенных, говорится в предоставленном «Реальному времени» исследовании аналитиков компании Platforma и hh.ru. Согласно результатам опроса, уверенность в дефиците айтишников выразил лишь каждый пятый казанский управленец — 20%. Еще 16% респондентов и вовсе заявили, что не наблюдали проблемы с кадрами в сфере ИT.

Большинство начали наблюдать нехватку ИT-специалистов в последнее время. Так, 42% опрошенных казанцев сообщили, что обратили внимание на эту ситуацию меньше года назад, то есть в течении 2021-го. Еще 35% обеспокоились дефицитом ИТ-сотрудников год-два назад. Однако тенденция к нехватке кадров наметилась еще раньше. Так, 16% опрошенных в столице Татарстана респондентов признались, что нехватка айтишников начала проявляться 3-5 лет назад.

Дефицит ИT-специалистов нежелателен для бизнеса. Многие опасаются ситуации, когда найти айтишника в свою команду будет сложно. Такое мнение выразили 38% опрошенных в Казани управленцев.

Тем временем 14% респондентов уже признали проблему нехватки ИT-кадров серьезной проблемой. Еще столько же опрошенных не видят в ситуации какой-либо проблемы.

Количество ИТ-вакансий выросло на 85%

— Дефицит в течение года также усугубляется, если в начале 2021 года на одну вакансию в ИТ приходилось 2,5 резюме, то к концу осени показатель опустился до 1,5, — рассказала о ситуации на рынке труда руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, за год количество ИТ-вакансий резко выросло — в конце ноября — декабря работодатели разместили более 143 тыс. объявлений о поиске айтишника к себе в команду. Это на 85% больше, чем количество вакансий, размещенных в конце осени пандемийнного 2020-го.

Игнатова обратила внимание, что в целом текущий год характерен по-настоящему взрывным ростом открытых ИТ-вакансий:

— Годовые темпы прироста составляют 76%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка ИТ-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%, — уточнила она.

Айтишникам-новичкам готовы довериться не все

Чтобы закрыть вакансию айтишника в своей компании, работодатели в сложившейся ситуации готовы брать в команду соискателей без опыта работы. Однако рисковать, беря на работу неопытного человека, пока готово меньшинство — 19% респондентов. При этом по сравнению с прошлым годом количество вакансий, в которых работодатель не предъявляет требования к опыту работы, выросло на 72%.



Еще 43% опрошенных выразили готовность рассмотреть возможность принять в рабочий коллектив начинающего ИТ-специалиста, в том числе выпускника вуза. И лишь 7% твердо держатся за требование к опыту и не готовы довериться новичкам, даже не смотря на дефицит кадров на рынке труда. Согласно результатам опроса, больше половины управленцев (55%) готовы бороться за хорошего айтишника, предлагая соискателю высокую зарплату.

Фото: Максим Платонов

Решают проблему нехватки ИТ-специалистов в команде и другими методами. Так, например, в некоторых компаниях топ-менеджеры покупают обучающие курсы и семинары для своих сотрудников — это отметили 23% респондентов. Столько же отправляют своих работников на переквалификацию, а еще 8% опрошенных рассказали, что нанимают в команду высококвалифицированных наставников.

В других компаниях прибегают к разработке программ мотивации (22%), а некоторые, несмотря на коронакризис, готовы увеличивать зарплаты специалистам (16%). Еще 6% опрошенных топ-менеджеров заявили, что завлекают новые или удерживают старые ИТ-кадры закупкой нового технологического оборудования, предназначенного специально для них.



Работодатели ценят логику и аналитику

Помимо опытности и компетентности работодатели, как правило, предъявляют требования и к прочим качествам соискателей. Так, в айтишниках они ценят прежде всего логическое мышление — его отметили 39% опрошенных.

На втором месте по значимости любовь к аналитике и большим данным. Это качество важно для 32% опрошенных работодателей. Стрессоустойчивость назвали 29% респондентов, усидчивость и ответственность — по 25%. Еще 18% хотят видеть в своей команде «гибкого» айтишника.

Зарплата для ИТ-специалистов начинается со ставки от 50 до 100 тыс. рублей в месяц — такую зарплату готовы платить 29% опрошенных работодателей. Только 3% предлагают айтишникам вознаграждение от полумиллиона рублей.

Фото: Максим Платонов

При этом новичкам в трудовом коллективе готовы платить меньше. На стартовых позициях большинство респондентов (31%) готовы платить от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тысяч рублей предлагают лишь 3% опрошенных. Еще 5% работодателей готовы платить айтишнику в начале его карьеры в компании от 80 до 100 тысяч.

Всего в опросе, проведенном в ноябре 2021-го, принял участие 1201 предприниматель и руководитель в возрасте от 18 лет из российских городов с населением более 100 тысяч человек.

Татьяна Демина