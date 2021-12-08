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На Госуслугах появится электронный полис ОМС

10:11, 08.12.2021
На Госуслугах появится электронный полис ОМС
Фото: pixabay.com

На портале Госуслуг появится электронный полис обязательного медицинского страхования. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Цифровой полис ОМС будет выполнен в виде штрихкода и храниться на интернет-портале «Госуслуги». Такой документ можно будет предъявить в медицинских организациях для считывания.

Фото: pixabay.com

О том, что Минздрав России планирует перевести полис ОМС в цифровой формат, говорил его глава Михаил Мурашко еще в конце ноября. До этого полис можно было оформить в электронном виде, если имелась подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг.

Дарья Акимова
ТехнологииITОбществоМедицина

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