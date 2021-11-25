Полис ОМС планируют перевести в цифровой формат
Минздрав России планирует перевести полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в цифровой формат. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что инновация поможет иметь при обращении в медорганизацию быструю коммуникацию.
«С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — приводит слова Мурашко ТАСС.
Полис будет формироваться автоматически с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС, либо по заявлению застрахованного. Сейчас полис модно оформить в электронном виде, если подтверждена учетная запись на Едином портале государственных услуг».
Ранее Кабмин РФ выделил еще свыше 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Татарстан получит свыше 2 млрд рублей.
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