В Зеленодольске осудили мужчину, который выращивал коноплю на балконе

Фото: прокуратура РТ

Суд признал виновным 34-летнего жителя Зеленодольска, который выращивал на балконе коноплю. Городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и о незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Установлено, что подсудимый приобрел семена через интернет. Он высадил их в парнике, который оборудовал на балконе квартиры. Часть растений подсудимый высушил. Полученное средство «каннабис» массой 319,91 грамма он разделил на разовые дозы и расфасовал в 48 пакетиков.

Мужчину задержали сотрудники полиции, наркотики изъяли из незаконного оборота. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

В конце ноября сотрудники ГИБДД Казани изъяли наркотики у 19-летнего пассажира при проверке авто.

Маргарита Головатенко