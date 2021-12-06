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В селе Нижнекамского района отменили карантин по бешенству животных

22:36, 06.12.2021
В селе Нижнекамского района отменили карантин по бешенству животных
Фото: pixabay.com

В Сухаревском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана отменили карантин, ранее вводимый в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством, соответствующий указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Отменены ограничительные мероприятия на территориях личного подсобного хозяйства по улице Лесная, 13 села Смыловка в Сухаревском сельском поселении и Сухаревского поселения НМР.

Фото: pixabay.com

Указ от 30 сентября об установлении карантина признан утратившим силу.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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