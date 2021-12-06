В селе Нижнекамского района отменили карантин по бешенству животных
В Сухаревском сельском поселении Нижнекамского района Татарстана отменили карантин, ранее вводимый в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством, соответствующий указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Отменены ограничительные мероприятия на территориях личного подсобного хозяйства по улице Лесная, 13 села Смыловка в Сухаревском сельском поселении и Сухаревского поселения НМР.
Указ от 30 сентября об установлении карантина признан утратившим силу.
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