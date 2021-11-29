Татарстан оказался во второй десятке в рейтинге самых развитых регионов

Татарстан оказался во второй десятке в рейтинге самых развитых российских регионов по итогам первого полугодия текущего года, сообщают «Известия».



Всего в рейтинг вошли 33 субъекта. Первые строчки рейтинга заняли Москва, ЯНАО и Тюменская область. Еще в первую десятку вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Ленинградская области, Челябинская область, Якутия, Курская область, Приморский край.

Во второй десятке наряду с Татарстаном — Калининградская, Сахалинская, Иркутская, Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области, Карелия, Пермский край, Оренбургская и Самарская области.

Замыкают таблицу сильнейших субъектов России Владимирская и Мурманская области, Коми, Ненецкий АО, Магаданская область, Башкирия, Красноярский край, Чукотка, Свердловская, Воронежская, Новосибирская области.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты не исключают, что по итогам 2021 года картина может поменяться. В первой десятке могут оказаться такие субъекты, как Подмосковье и Татарстан, а вот Курская область может не удержаться.

Столица Татарстана может приобрести статус самого цифрового города России. В числе претендентов также Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Маргарита Головатенко