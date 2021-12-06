В Госдуме предложили повысить больничные для трудоустроенных студентов

В Госдуме предложили повысить больничные для трудоустроенных студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В своем обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова Сухарев отметил, что сейчас размер нетрудоспособности зависит от продолжительности трудового стажа работника. Недавно начавшие трудовую деятельность молодые люди меют незначительный стаж, и могут рассчитывать на пособие временной нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка.

При этом совмещение учебы с работой часто единственная возможность для студентов оплачивать обучение, аренду жилья, собственное содержание.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — приводит текст обращения RT.

Ранее в России предложили привлекать к строительству студентов профильных вузов.



Ольга Шагиева