В работе Telegram наблюдаются сбои
Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, таковы данные сервиса Downdetector.
Проблемы начались около 17 часов. Согласно отчету сайта, большинство пользователей столкнулось с проблемами в приложении (46%), еще 34% не смогли подключиться к серверу, у 21% возникли трудности с получением сообщений.
Очаги сбоев выявляются в большей степени в России, Белоруссии и на Украине.
Аналогичная ситуация сегодня наблюдалась в работе соцсети Instagram.
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