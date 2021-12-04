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В работе Telegram наблюдаются сбои

19:20, 04.12.2021
В работе Telegram наблюдаются сбои
Фото: Тимур Рахматуллин

Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, таковы данные сервиса Downdetector.

Проблемы начались около 17 часов. Согласно отчету сайта, большинство пользователей столкнулось с проблемами в приложении (46%), еще 34% не смогли подключиться к серверу, у 21% возникли трудности с получением сообщений.

Очаги сбоев выявляются в большей степени в России, Белоруссии и на Украине.

Аналогичная ситуация сегодня наблюдалась в работе соцсети Instagram.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITМедиаОбщество

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