В работе Telegram наблюдаются сбои

Фото: Тимур Рахматуллин

Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, таковы данные сервиса Downdetector.

Проблемы начались около 17 часов. Согласно отчету сайта, большинство пользователей столкнулось с проблемами в приложении (46%), еще 34% не смогли подключиться к серверу, у 21% возникли трудности с получением сообщений.

Очаги сбоев выявляются в большей степени в России, Белоруссии и на Украине.



Аналогичная ситуация сегодня наблюдалась в работе соцсети Instagram.

Маргарита Головатенко