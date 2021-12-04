Пользователи массово сообщают о сбоях Instagram
У социальной сети Instagram наблюдаются сбои — согласно данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к соцсети начались в районе 17 часов.
56% проблем наблюдается в работе приложения, 23% сбоев возникает с веб-сайтом, еще 21% пользователей сталкивается с проблемами с подключением сервера.
Судя по карте сайта, больше всего о сбоях сообщают жители России и Украины, большой очаг сбоев наблюдается в Белоруссии. В целом с проблемами столкнулись в основном жители России и стран Европы.
Один из последних крупных сбоев у Instagram и Facebook наблюдался 3 ноября.
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