24 миллиона тому, кто прорвется: в Иннополисе стартовал Всероссийский конкурс айтишников

Сегодня в Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В течение двух дней более 1,3 тыс. IT-специалистов со всей страны будут решать 12 профильных задач. Призовой фонд конкурса — 24 млн рублей. Финал проходит в смешанном формате: часть участников присутствуют на площадке очно, а другая часть — онлайн. Татарстан на конкурсе представляют девять команд.
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