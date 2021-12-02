24 миллиона тому, кто прорвется: в Иннополисе стартовал Всероссийский конкурс айтишников

18:00, 02.12.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В течение двух дней более 1,3 тыс. IT-специалистов со всей страны будут решать 12 профильных задач. Призовой фонд конкурса — 24 млн рублей. Финал проходит в смешанном формате: часть участников присутствуют на площадке очно, а другая часть — онлайн. Татарстан на конкурсе представляют девять команд.


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