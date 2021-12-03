Президенты России и Турции обсудили стабилизацию обстановки в Сирии
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе турецкой стороны. Политики выразили обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии.
Так, военные двух государств в дальнейшем продолжат коллективную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье, сообщает пресс-служба российского правительства.
В конце сентября прошла встреча политиков, на которой Путин заявил, что отношения двух государств развиваются в позитивном направлении. Также лидер РФ отметил, что странам удалось нарастить товарооборот после пандемиийного 2020 года, когда наблюдался «провал в товарообороте в 20 с лишним процентов».
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