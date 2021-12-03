В Казани открылся первый досуговый центр для детей с ментальными нарушениями

В Казани на базе детского кукольного театра «Экият» открылся первый в Татарстане досуговый центр для детей с ментальными нарушениями. Центр при поддержке благотворительного фонда «В твою пользу» получит название «Симург» (сказочная птица), сообщает мэрия города.



Учреждение имеет площадь 240 кв. м и рассчитано для занятий детей в возрасте от 7 до 14 лет. В центре с детьми с особенностями ментального развития занимаются робототехникой, программированием и театральным искусством.

Новый инклюзивный центр посетили Мэр Казани Ильсур Метшин и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По словам мэра, город нуждается в развитии таких учреждений. Центр призван раскрыть детей и поспособствовать их адаптации и социализации.

Фото: kzn.ru

«Мы двигаемся в абсолютно правильном направлении. Такие центры нужны в каждом районе города», — сказал Метшин.

Маргарита Головатенко