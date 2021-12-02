Татарстанцы могут пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности

Жители Татарстана могут пройти всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Об этом сообщили в отделении Банка России — Национальном банке по РТ.

Пройти онлайн-зачет можно до 16 декабря. Он разделен на два уровня сложности — базовый и продвинутый. Первый предназначен для новичков, второй — для граждан, имеющих опыт работы с финансовыми продуктами и услугами.

На зачете можно проверить свои знания по инвестированию, защите от мошенников, о платежных картах, вкладах кредитах и т.д. На каждом уровне по 30 вопросов. При правильном ответе на 20 и более вопросов участник получает именной сертификат.

Зачет по финансовой грамотности уже прошел президент Татарстана Рустам Минниханов. Своим результатом он поделился с подписчиками в Instagram.

В октябре Минниханов обратил внимание, что в этом году из-за низкого уровня финансовой грамотности многие жители республики пострадали от финансовых пирамид. Он поручил правительству республики реализовать комплекс мер по повышению уровня знаний населения о способах защиты от мошенничества, в том числе финансовых пирамид.



Татьяна Демина