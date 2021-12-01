Новости общества

00:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на рекультивацию карьера на территории Тат-Дымского сельского поселения направят 2,3 млн рублей

23:31, 01.12.2021
В Татарстане на рекультивацию карьера на территории Тат-Дымского сельского поселения направят 2,3 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Исполком Бугульминского района Татарстана объявил тендер на рекультивацию карьера на территории Тат-Дымского сельского поселения. Начальная цена договора — 2,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет района.

В стоимость работ входят планировка откосов насыпей земляных сооружений, затраты труда машинистов, разработка грунта с перемещением, заготовка растительной земли, планировка площадей бульдозерами и др. Оказать услугу необходимо до 25 декабря 2021 года.

Фото: Максим Платонов

Подать заявку на участие можно до 3 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 6 декабря.

В прошлом месяце был объявлен тендер на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. На эти цели предусмотрели 676,5 миллиона рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также