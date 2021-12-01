В Татарстане на рекультивацию карьера на территории Тат-Дымского сельского поселения направят 2,3 млн рублей
Исполком Бугульминского района Татарстана объявил тендер на рекультивацию карьера на территории Тат-Дымского сельского поселения. Начальная цена договора — 2,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет района.
В стоимость работ входят планировка откосов насыпей земляных сооружений, затраты труда машинистов, разработка грунта с перемещением, заготовка растительной земли, планировка площадей бульдозерами и др. Оказать услугу необходимо до 25 декабря 2021 года.
Подать заявку на участие можно до 3 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 6 декабря.
В прошлом месяце был объявлен тендер на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. На эти цели предусмотрели 676,5 миллиона рублей.
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