Советы директоров «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» предложили кандидатов в новые составы

Советы директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» на заседаниях 26 ноября выдвинули по 10 кандидатов в новые составы советов, которые акционерам предстоит избрать на внеочередных собраниях, сообщает Интерфакс.

Собрания обеих компаний пройдут 24 декабря в заочной форме. В повестке дня по два вопроса: о досрочном прекращении полномочий совета директоров и о его избрании в новом составе.

Для избрания в совет директоров НКНХ предложены: директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «СИБУР холдинг» Анас Гайнуллин, генеральный директор ООО «СИБУ» Михаил Карисалов, управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Игорь Климов, исполнительный директор по логистике ООО «СИБУР» Олег Макаров, управляющий директор дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза ООО «СИБУР» Александр Петров, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Сергей Гринько, генеральный директор НКНХ Айрат Сафин, коммерческий директор НКНХ Тимур Шигабутдинов, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

В совет директоров «Казаньоргсинтеза» выдвинуты: управляющий директор по эффективности производства ООО «СИБУР» Игорь Климов, исполнительный директор по маркетингу и продажам ООО «СИБУР» Сергей Комышан, управляющий директор дирекции базовых полимеров ООО «СИБУР» Павел Ляхович, управляющий директор по бизнес-процессам ООО «СИБУР» Марина Медведева, директор по связям с государственными органами «СИБУР Холдинга» Алексей Шахов, первый заместитель генерального директора АО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, помощник президента Татарстана Ренат Галиев, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

В новые составы советов обеих компаний также войдет министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на основании специального права — «золотой акции».