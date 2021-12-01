Татарстан получит от правительства 950 млн на реконструкцию очистных сооружений
Кабмин направит больше 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в Татарстане, Московской и Тверской областях. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Большую часть средств получит Московская область для завершения первого этапа реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Татарстану на реконструкцию биологических очистных сооружений и рекультивацию иловых полей в Казани будет направлено 950 млн рублей. Тверская область получит более 250 млн рублей на первый этап реконструкции очистных сооружений в городе Конаково.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
Как стало известно «Реальному времени», рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани будет стоить около 676,5 миллиона рублей. Такую сумму готовы выделить из бюджета Татарстана.
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