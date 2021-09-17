«Ростех» предлагает выровнять условия ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными резидентами ТОСЭР

Госкорпорация «Ростех» направит обращение в правительство России о необходимости выравнивания экономических условий ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными резидентами ТОСЭР, размещающими свои производства в РФ. Об этом заявил ее гендиректор Сергей Чемезов по итогам второго заседания рабочей комиссии по взаимодействию госкорпорации с предприятиями Татарстана.

По его мнению, правительство должно учесть эти моменты для тех, кто выполняет гособоронзаказ по поручению президента России. «Наши предприятия, которые не находятся в зоне особого экономического развития, не получают тех льгот, которые имеют иностранные компании», — заявил Чемезов.

«Ростех» предлагает создать в стране одинаковые условия для предприятий ОПК, которые выполняют поручения президента РФ по диверсификации производства, уточнил он. «К 2030 году мы должны довести долю гражданской продукции до 50%, а это требует изменений по производству», — добавил Чемезов.



В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов добавил, что отныне такие рабочие заседания по взаимодействию госкорпорации с предприятиями Татарстана будут проходить ежеквартально. Их планируют чередовать: сначала — в республике, потом — в Москве.

Сегодня «Ростех» открыл в Татарстане логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров. В нем одновременно могут храниться до 40 тыс. единиц техники. Стоимость центра составила более 550 млн рублей. Построили его в сжатые сроки: работы начались осенью 2019 года и закончились в 2020-м. Оснащение объекта завершили в текущем году.

