Казань может получить звание самого цифрового города России

Столица Татарстана может приобрести статус самого цифрового города России. В числе претендентов также Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Об этом сообщает Минцифры РТ.

Голосование проходит в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Пока что Казань набирает 22,7 тысячи голосов, Санкт-Петербург — 27,5 тысячи голосов, а Москва — 30,8 тысячи голосов. Поделиться своим мнением можно на сайте конкурса.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Казань вошла в топ-5 крупнейших городов РФ с численностью населения более 1 млн человек. Всего к началу текущего года в столице РТ насчитывалось 1,25 млн жителей города. В рейтинге лидируют Москва (12,6 млн) и Санкт-Петербург (5,3 млн).



Диана Жиленкова