Три проекта из Татарстана победили в российском конкурсе в сфере сохранения и развития родных языков

Три татарстанских проекта признаны победителями в грантовом конкурсе, объявленном Фондом сохранения и изучения родных языков народов РФ. Об этом сообщается на сайте Минкульта РТ.

Фонд объявил грантовые конкурсы по поддержке мероприятий в сфере сохранения и развития родных языков в рамках празднования Международного десятилетия языков коренных народов России. Всего их было два:

конкурс по поддержке молодежных проектов, направленных на изучение и популяризацию родных языков народов Российской Федерации;

конкурс по поддержке мероприятий, посвященных актуальным вопросам сохранения и развития родных языков народов РФ.

Итоги были подведены на днях, и проекты из РТ вошли в число победителей. Среди них татарская семейная театральная студия «БЕРГӘ өйрәнәбез/ Изучаем ВМЕСТЕ» Тюлячинского детского сада №2, Республиканский молодежный музыкально-поэтический фестиваль имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест», созданный фондом «Сэлэт», и фольклорный фестиваль народов Татарстана «Как славно ты звенишь, родной язык» школы №4 Менделеевского района РТ.

В октябре учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова вошла в пятерку лучших учителей России. Она представляла Татарстан на заключительном этапе федерального конкурса «Учитель года России — 2021».



Дарья Акимова