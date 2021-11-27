Разработчики AstraZeneca сомневаются в появлении новой волны пандемии из-за нового штамма коронавируса

Разработчики вакцины AstraZeneca сомневаются в появлении новой волны COVID-19 из-за выявленного недавно нового штамма «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс» о ссылкой на директора Оксфордской группы по вакцинам Эндрю Полларда.

Ученый считает, что новый штамм не представляет серьезной опасности для привитых людей. По его мнению, имеющиеся вакцины должны работать и защищать от осложнений также в случае с этим вариантом COVID-19.

Он добавил, что если понадобится, разработку новой вакцины проведут в ужатые сроки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В центре имени Н.Ф. Гамалеи тоже считают, что «Спутник-V» будет эффективен против нового варианта вируса. Поэтому обновлять препарат из-за него пока нет смысла.

Дарья Акимова