В России подорожает картофель из-за плохого урожая

В России вырастут цены на картофель из-за плохого урожая в нынешнем году. Об этом сообщила информационному агентству «Прайм» исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

По ее словам, этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Кроме того, из-за пандемии были нарушены многие зарубежные каналы поставок, что приведет к росту цен на иностранную продукцию. Перебои наблюдались еще и с поставкой удобрений, что тоже привело к подорожанию.

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В Татарстане за неделю с 8 по 15 ноября подорожали подорожали свинина (с 275,91 до 277,46 рубля за 1 кг) и баранина (с 490,16 до 491,62 рубля за 1 кг). Такие данные привел Татарстанстат. Кроме этого, в республике незначительно подорожали маргарин, молоко, сметана и творог.







Дарья Акимова