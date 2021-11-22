В Татарстане поднялись цены на некоторые продукты питания

За неделю, в период с 8 по 15 ноября, в Татарстане подорожали свинина (с 275,91 до 277,46 рубля за 1 кг) и баранина (с 490,16 до 491,62 рубля за 1 кг). Такие данные приводит Татарстанстат.

В то же время в республике подешевели говядина (с 390,2 до 389,11 рубля за 1 кг), куры (с 168,35 до 167,68 рубля за 1 кг), а также сосиски и сардельки (с 356,21 до 353,8 рубля за 1 кг).

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Кроме того, в регионе незначительно подорожали маргарин, молоко, сметана и творог. Снизились средние цены на подсолнечное масло, вермишель и морковь.

Несколько дней назад сообщалось, что в России выросли оптовые цены на картофель на 71,4%. В основном рост стоимости связан со сложностями при его уборке, которые возникли из-за плохой погоды.

Диана Жиленкова