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Реконструкцией дороги к ЖК «Салават купере» займется «Волга Автодор»

08:17, 26.11.2021
Реконструкцией дороги к ЖК «Салават купере» займется «Волга Автодор»
Фото: Максим Платонов (архив)

Определен поставщик, с которым будет заключен контракт на оказание услуг по реконструкции дороги к казанскому ЖК «Салават купере». Информация есть на сайте госзакупок.

Поставщиком определили ООО «Волга Автодор», предложившее выполнить работы за 1,16 млн рублей. Еще в конкурсе участвовал ОАО «Каздорстрой», его предложение составило 1,21 млн. Напомним, заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в августе начали сносить дома на улице Осиновской для расширения дороги. Собственники участков, попавших под расширение улицы, получили 128 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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