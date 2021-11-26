Реконструкцией дороги к ЖК «Салават купере» займется «Волга Автодор»

Фото: Максим Платонов (архив)

Определен поставщик, с которым будет заключен контракт на оказание услуг по реконструкции дороги к казанскому ЖК «Салават купере». Информация есть на сайте госзакупок.



Поставщиком определили ООО «Волга Автодор», предложившее выполнить работы за 1,16 млн рублей. Еще в конкурсе участвовал ОАО «Каздорстрой», его предложение составило 1,21 млн. Напомним, заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в августе начали сносить дома на улице Осиновской для расширения дороги. Собственники участков, попавших под расширение улицы, получили 128 млн рублей.

Маргарита Головатенко