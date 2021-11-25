Библиотекари со всей России съехались на форум «Код доступа к читателю» в Казани — видео

В Национальной библиотеке Татарстана открылся форум «Код доступа к читателю». На него съехались специалисты из районов Татарстана и регионов России, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Они будут обсуждать, как вернуть в библиотеки читателя и как создать открытое и интересное пространство, куда хочется приходить. Поделятся своим уникальным опытом и специалисты Национальной библиотеки Татарстана.

В Нацбиблиотеке с 13 ноября по 11 декабря работает музыкальная лаборатория Tat Cult Lab-2021. С 15 ноября вход в библиотеку осуществляется по QR-кодам.

