В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»
Причина ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, — взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
— Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар, — приводит «РИА Новости» его слова.
Для расследования причин трагедии на место прибыли следователи из Москвы.
Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщал ранее, что сейчас остается неизвестной судьба 35 шахтеров. Количество погибших в результате трагедии в шахте достигло 14 человек, из них — трое спасателей. Количество пострадавших увеличилось до 51 человека. В Кемеровской области объявили траур.
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