В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная»

Причина ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, — взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

— Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: ako.ru

Для расследования причин трагедии на место прибыли следователи из Москвы.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщал ранее, что сейчас остается неизвестной судьба 35 шахтеров. Количество погибших в результате трагедии в шахте достигло 14 человек, из них — трое спасателей. Количество пострадавших увеличилось до 51 человека. В Кемеровской области объявили траур.



Татьяна Леухина