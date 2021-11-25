Сегодня «Салават Юлаев» выступит в ретро-свитерах в честь 60-летия уфимского клуба

Сегодня в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Витязем» хоккеисты уфимской команды впервые выступят в ретро-свитерах, посвященных 60-летию уфимского клуба. «Салават Юлаев» был основан в 1961 году.

Ранее капитан и защитник «Салавата» Григорий Панин через свои аккаунты в социальных сетях объявил о начале благотворительной акции. Он призвал болельщиков команды приносить на игры уфимской команды корм для бездомных животных и пообещал обменивать их на шайбы и клюшки.

«Салават Юлаев» занимает четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 42 очка в 32 играх регулярного чемпионата.