В Татарстане мужчина во время ссоры толкнул сожительницу — ударившись головой, она умерла

56-летний житель Альметьевска подозревается в причинении смерти по неосторожности. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, вчера мужчина распивал алкоголь со своей 48-летней сожительницей в квартире. Они поругались, так как женщина отказалась поддерживать с ним отношения. Подозреваемый толкнул ее. Женщина упала, ударилась головой об угол стола и скончалась от полученных травм. Ее тело позднее обнаружила дочь. Мужчина признал свою причастность к совершению преступления.



Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад в Альметьевске 46-летний мужчина нанес жене смертельные удары в грудь и живот за упрек в маленькой зарплате. Она скончалась на следующий день. Как выяснили судмедэксперты, у нее были повреждены внутренние органы.



Диана Жиленкова