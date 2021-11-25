В Нижнекамске в детской больнице завершили капремонт

В Нижнекамске завершили ремонт в хирургическом отделении №1 детской больницы города. Капремонт здания кардинально изменил медучреждение.

Палаты и кабинеты оборудовали с максимальным комфортом для пациентов. Отделение разделили на административную часть и часть, где находятся пациенты.

Фото: e-nkama.ru

Отделение оснащено пандусами для пациентов с ограниченными способностями, одна из палат оборудована под особые потребности. Также перед медицинским постом появилась обновленная игровая комната.

Операционный блок вскоре оснастят современным оборудованием, врачи начнут проводить здесь операции. Ремонт продолжается на третьем и четвертом этажах, в отделениях педиатрии и пульмонологии.



До ремонта в больнице ежедневно оперировали 10 детей. Благодаря новому установленному оборудованию поток может увеличиться.



Ольга Шагиева