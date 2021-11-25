В Кемеровской области 11 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте

В Кемеровской области в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» погибли 11 человек. В шахте остаются еще 49 человек, пострадали 45 шахтеров.



По данным администрации региона, в шахте находились 285 горнорабочих. На поверхности вышли 237 человек.

Губернатор области Сергей Цивилев сообщил, что оставшиеся в шахте горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

Пострадавшие госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, пишет РБК.



Ольга Шагиева