В Казани улице в ЖК «Залесный сити» присвоили имя Евгения Шварца
Вновь формируемой улице в жилом комплексе «Залесный Сити» в Кировском районе Казани присвоили имя драматурга Евгения Шварца, сказано в постановлении исполкома Казани.
Впредь улицу будут именовать «улица Евгения Шварца — Евгений Шварц урамы».
В сентябре в Казани сквер в Советском районе назвали в честь 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане.
Маргарита ГоловатенкоОбществоИнфраструктура Татарстан
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