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В Казани улице в ЖК «Залесный сити» присвоили имя Евгения Шварца

09:52, 25.11.2021

Вновь формируемой улице в жилом комплексе «Залесный Сити» в Кировском районе Казани присвоили имя драматурга Евгения Шварца, сказано в постановлении исполкома Казани.

Впредь улицу будут именовать «улица Евгения Шварца — Евгений Шварц урамы».

В сентябре в Казани сквер в Советском районе назвали в честь 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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