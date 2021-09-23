Сквер в Казани назвали в честь 100-летия образования строительной отрасли РТ

В Казани сквер в Советском районе назвали в честь 100-летия образования строительной отрасли в Татарстане. Такое название присвоено пространству в границах улиц Карбышева, Танковой и Зорге, постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

22 октября 1921 года в Казани была создана первая государственная универсальная строительная контора.

Ранее в Советском районе Казани скверу присвоили наименование «Сквер Д.М. Карбышева ‒ Д.М. Карбышев скверы».



Ольга Шагиева