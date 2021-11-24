На улицах Казани наблюдается сильный гололед — видео

На улицах Казани появляется сильный гололед. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Прохожим приходится осторожно обходить по сторонам некоторые участки улиц. В исполкоме Казани сообщают, что за состоянием улиц следят 446 рабочих. Обрабатывать дороги и тротуары начали с первым снегом. Специально для этого заготовили 80 тысяч тонн пескосоляной смеси, 32 тысячи тонн реагентов.

В понедельник в Управлении здравоохранения Казани сообщили, что за период с 11 по 18 ноября в травмпункты и дежурные клиники города обратилось 133 человека. Из них 55 с переломами и 78 с ушибами.