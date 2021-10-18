Руководитель Аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин сложил свои полномочия

Руководитель Аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин покинул должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом стало известно на деловом понедельнике, сообщает исполком.

«К сожалению, мы не успели поработать вместе. Решение было принято ещё задолго до моего прихода. Но я благодарю Артура Рафисовича за ту работу, которую он проделал. Я думаю ваша будущая деятельность будет тесно связана с нашей и благодаря этому мы ближе познакомимся»,- сказал и.о. руководителя исполкома НМР Рамиль Муллин.

Фото: e-nkama.ru

На должность руководителя Аппарата Совета НМР Марину Маркову. Она возглавляет отдел делопроизводства и по работе с обращениями граждан.

В Нижнекамском районе недавно произошли и другие кадровые изменения. И.о. руководителя был избран Рамиль Муллин. Ранее этот пост занимал Айдар Метшин, который был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва и в связи с этим сложил свои полномочия.





Диана Жиленкова