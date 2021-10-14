Instagram-лихорадка в Казани: спрос на специалистов по продвижению превысил предложение

Казанцы стремятся к эстетике Instagram

Популярность Instagram все еще продолжает набирать обороты. Аккаунт в соцсети может сказать о человеке больше, чем паспорт, и даже стать настоящим резюме для потенциального работодателя, особенно если речь идет об SMM. Здесь, как в старой русской поговорке, встречают по одежке — а именно по оформлению аккаунта. Поэтому, чем красивее и гармоничнее сетка фотографий и закрепленных Highlights, тем больше шансы привлечь аудиторию и популярность. В связи с этим казанцы стремятся создать эстетичный Instagam-аккаунт, и в этом деле они предпочитают работать в команде с профессионалами.

С января по сентябрь 2021-го в Казани резко вырос спрос на специалистов по визуалу, готовых выстроить Instagam-пользователю гармоничную сетку фотографий, IGTV и оформить Highlights, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»). Интересоваться ими стали в десять раз чаще.

Построение приятного для глаза Instagam-аккаунта обойдется казанцу в среднем от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Ценник на услугу, к слову, на фоне повышенного спроса подскочил в два раза.

Казанцы знают о востребованности Instagram-специалистов и активно изучают продвижение в соцсети, в том числе и работу с визуалом в соцсети. Предложение с их стороны, однако, за первые девять месяцев 2021-го выросло в два раза меньше, чем спрос на них — в 5 раз.

В целом казанцам в ведении Instagram-аккаунта готовы посодействовать за 2900—4000 рублей. За эти деньги специалист поможет подготовить, оформить и выложить пост в ленту и сторис. Последние, как заявляют эксперты, намного важнее для успешного продвижения аккаунта и привлечения внимания к нему.

Фото: 1000ideas.ru

Специалисты по ведению страницы в Instagram стали востребованнее в Казани на 52%. Однако с их поиском проблем возникнуть не должно — предложение с их стороны выросло на 73%. Число специалистов, разбирающихся в Instagram-продвижении и готовых в этом помочь жителям Казани, выросло с 2019-го на 218%. Поэтому они вполне могут удовлетворить спрос со стороны клиентов, который за аналогичный период увеличился на 95%.

Средний чек на услуги по привлечению подписчиков и охвату новой аудитории в Instagram составляет 1-2 тысячи рублей.

Те, кто желает добиться максимального успеха в Instagram, обращаются к услугам таргетолога. Избавление от необходимости анализировать аудиторию для своего контента или продукта, от работы по созданию макетов и оформлению аккаунта перед запуском рекламы обойдется минимум в 5 тыс. рублей в месяц. Судя по всему, казанцы готовы сделать такое вложение — спрос на таргетолов среди них вырос за минувшие два года на 170%. Специалисты, готовые помочь им, найдутся — потому что предложений с их стороны стало больше на 100%.

В пандемию Facebook-аккаунты продвигали чаще, чем Instagram

Продвижение интересуют казанцев и в других социальных сетях. На фоне пандемии в прошлом году жители города стали активнее развивать свои профили в Facebook. Спрос на продвижение в нем увеличился к марту 2021-го на 97%, а предложение на целых 150%. Вероятно, превышение последнего и сказалось на среднем ценнике на услугу по продвижению в Facebook, которая упала на 35%.

Фото: postium.ru

К слову, полгода назад Instagram был лишь на третьем месте среди соцсетей, в которых казанцы предпочитают продвигать свои аккаунты. Соцсеть обошел «Вконтакте», где спрос на вовлечение новой аудитории к профилю возрос на 75%, а предложение — на 36%. Продвижением в Instagram в пандемию интересоваться чаще стали лишь на 66%.



Четвертое место занимал Telegram, спрос на продвижением в котором увеличился на 56% за год. Пятое место досталось YouTube, в котором услуги в указанном сегменте искали на 23% чаще.

Татьяна Демина