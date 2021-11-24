Российские сотовые операторы могут начать работать на территории Анголы

Фото: Максим Платонов

Сотовые операторы из России могут начать работу на рынке Анголы. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэля Оменя.

Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры по вопросу сотрудничества между российскими операторами и ангольскими. По его словам, такие перспективы есть. Местный провайдер Angola Telecom открыл тендер, и российские компании, как и любые другие, могут принять в нем участие.

Фото: pixabay.com

Тем временем в Татарстане за 2020 год построили и модернизировали больше тысячи базовых станций сотовой связи. Это была совместная работа операторов сотовой связи с Минцифры республики.



Дарья Акимова