Российские сотовые операторы могут начать работать на территории Анголы
Сотовые операторы из России могут начать работу на рынке Анголы. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэля Оменя.
Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры по вопросу сотрудничества между российскими операторами и ангольскими. По его словам, такие перспективы есть. Местный провайдер Angola Telecom открыл тендер, и российские компании, как и любые другие, могут принять в нем участие.
Тем временем в Татарстане за 2020 год построили и модернизировали больше тысячи базовых станций сотовой связи. Это была совместная работа операторов сотовой связи с Минцифры республики.
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