Счетная палата: темпы восстановления экономики России замедляются

Экономика России восстанавливается, но темпы ее восстановления замедляются. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

«В III квартале 2021 года российская экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись, динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

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По оценке Минэкономразвития России, за 9 месяцев текущего года российская экономика показала рост на 4,6%. По итогам 2021 года ожидается, что ВВП вырастет на 4,2%.

В начале ноября президент России Владимир Путин, выступая на саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил, что Россия вернулась на допандемийный уровень развития экономики. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года составит 4,7%.