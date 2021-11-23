В Татарстане оштрафовали агрегатор такси DiDi за обман потребителя

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане оштрафовали агрегатор такси DiDi за обман потребителя. Пользователь пожаловался в Управление Роспотребнадзора по РТ после того, как с его счета списали и не вернули стоимость отмененной поездки в размере 580 рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, гражданин вызвал такси, но не вышел к месту посадки. С него должны были списать 53 рубля — сумму за отмену заказа — а вместо это сняли со счета полную стоимость несостоявшейся поездки.

Фото: Максим Платонов

В итоге агрегатор привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ и назначили штраф в 20 тыс. рублей, потребителю вернули деньги за поездку.