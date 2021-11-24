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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -11 градусов

05:26, 24.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 24 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -6... -11 градусов. В Казани ожидается от -6 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -7 до -11 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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