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В Пензенской области полиция расследует три уголовных дела против Finiko

18:16, 22.11.2021 Сюжет:  Дело Finiko
В Пензенской области полиция расследует три уголовных дела против Finiko
Фото: finikoru.com

В Пензенской области полиция ищет потерпевших в связи с действиями финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В производстве находятся три уголовных дела по статье «Мошенничество» (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Пострадавшие инвестировали в Finiko от 845 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Вовлечение в деятельность финансовой пирамиды происходило через прямые эфиры в социальных сетях, на встречах в бизнес-центрах.

В сентябре полиция Самарской области приступила к расследованию восьми уголовных дел против Finiko.

Все новости резонансного дела — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
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