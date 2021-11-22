Ак Барс Банк присоединился к программе «зонтичного» механизма поручительств

Ак Барс Банк стал новым участником программы «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП.

«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает необходимого для банка залога. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены.

Основные параметры поручительства Корпорации: поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) одного предпринимателя — до 1 млрд рублей, срок кредита не более 180 месяцев. При этом поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.

«По поручению Президента РФ мы запустили пилот по новому механизму — „зонтичное“ поручительство. Оно позволяет защитить предпринимателей от высоких процентных ставок и расширить число малого и микро-бизнеса, которому доступно кредитование. Что важно — мы видим снижение процентной ставки для бизнеса. Получить гарантийную поддержку государства стало в разы быстрее, так как кредит и поручительство можно получить в „одном окне“ банка-партнера», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Лимит гарантий Корпорации МСП на втором этапе отбора составит 8 млрд рублей. Рост общего объема гарантийного обеспечения зонтичного механизма с 8 до 16 млрд рублей позволит предоставить малым и средним предприятиям кредиты на сумму до 32 млрд рублей.

«Повышение доступности финансовых инструментов — одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед бизнесом и банками. Участие Ак Барс Банка в программе „зонтичного“ механизма поручительств Корпорации МСП — часть большой работы по созданию удобных и доступных инструментов для малого и среднего бизнеса», — отмечает руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

ПАО «Ак Барс» Банк

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