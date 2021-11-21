В Совбезе предупредили о рисках проникновения в Россию террористов

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Рост числа очагов военно-политической нестабильности возле границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов. Об этом предупредил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

— Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора, — сказал он в интервью «Российской газете».

Фото: realnoevremya.ru

За три года на каналах международного сообщения задержали более 16 тысяч лиц, которые находятся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 — за участие в террористической деятельности. На длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысячам иностранцев. Они подозреваются в причастности к деятельности международных террористических организаций.

В начале октября заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал о новом «оружии» террористов — они предпринимали попытки использования зараженных COVID-19 лиц для инфицирования граждан.

Татьяна Леухина