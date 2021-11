Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить входивший в тренерский штаб Майкл Каррик. Сейчас клуб ищет кандидатуру на пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

