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Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

15:45, 21.11.2021
Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Фото: manutd.com

Уле-Гуннар Сульшер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить входивший в тренерский штаб Майкл Каррик. Сейчас клуб ищет кандидатуру на пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

Сульшера назначили исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В марте следующего года его уже утвердили в должности. В июле 2021 года он подписал новый контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне дошел до финала Лиги Европы, где в серии пенальти уступил испанскому «Вильярреалу».

В августе контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» подписал португальский нападающий Криштиану Роналду.

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