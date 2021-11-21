Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер ушел с поста главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В ближайших матчах командой будет руководить входивший в тренерский штаб Майкл Каррик. Сейчас клуб ищет кандидатуру на пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole #MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Сульшера назначили исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В марте следующего года его уже утвердили в должности. В июле 2021 года он подписал новый контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне дошел до финала Лиги Европы, где в серии пенальти уступил испанскому «Вильярреалу».

В августе контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» подписал португальский нападающий Криштиану Роналду.

