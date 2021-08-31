Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Фото: Максим Платонов (архив)

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Он рассчитан на два года, сообщила пресс-служба клуба.



При условии получения футболистом рабочей визы контракт могут продлить еще на один год.

Напомним, Роналду играл за «Ювентус» с 2018 года. За это время он дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а в прошлом сезоне был признан лучшим бомбардиром чемпионата.



27 августа стало известно, что он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Издание Mirror сообщало, что футболист пройдет медицинское обследование в Лиссабоне после предложения о контракте от английского футбольного клуба.



Татьяна Демина