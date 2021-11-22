Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до -5 градусов
В понедельник, 22 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода, снег. В отдельных районах метель.
Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0..-5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.Общество Татарстан
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